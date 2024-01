Mulberry Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "bleuacacia ltd":

Die technische Analyse der Mulberry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 214,61 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 165 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -23,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 164,52 GBP, was einer Abweichung von +0,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Mulberry konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mulberry daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Mulberry bei -30,05 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Mulberry mit 29,97 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Branchenvergleich führt zu einer durchweg "Neutral"-Einstufung für die Mulberry-Aktie.