Mützenich dringt auf schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich pocht auf Tempo in Sachen Planungs- und Genehmigungsverfahren. "Insbesondere beim Ausbau der Erneuerbaren Energien haben wir in kurzer Zeit schon sehr viel erreicht. Wir brauchen aber ein noch höheres Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren", sagte Mützenich der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Da wollen wir viel vereinfachen und uns die digitalen Möglichkeiten zunutze machen. Das gilt auch für die Modernisierung der Infrastruktur und beim Bau von bezahlbarem Wohnraum."

Der geschäftsführende Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion kommt am Mittwoch in Bremen zusammen, um die Klausurtagung der sozialdemokratischen Abgeordneten am Donnerstag und Freitag in Berlin vorzubereiten. Die größte der drei Regierungsfraktionen will dabei Positionspapiere zur internationalen Politik, zu einer europäischen Industriestrategie, zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und zur Familienpolitik beschließen./thn/DP/mis