Mützenich auf Distanz zu Pistorius-Äußerung über Kriegstüchtigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat distanziert auf Äußerungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reagiert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. "Ich würde mir diese Wortwahl nicht zu eigen machen", sagte Mützenich der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Kriegstüchtig oder kriegsfähig zu werden, wird der Komplexität nicht gerecht", merkte Mützenich an. Die Begriffe könnten "zu noch größerer Verunsicherung beitragen und heizen im Zweifel auch gesellschaftliche Konflikte um diese schwierigen Themen an". "In der Bundesrepublik haben wir bislang zu Recht immer von Verteidigungsfähigkeit gesprochen", sagte der SPD-Fraktionschef. "Um die geht es, und dafür tun wir mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro sehr viel."

Pistorius hatte am vergangenen Sonntag im ZDF gesagt: "Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen."/shy/DP/he