Münkler hält USA für einflussreichsten Akteur in Nahostkonflikt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler sieht in den Vereinigten Staaten die einzige Macht, die im Nahostkonflikt maßgeblich eingreifen kann. "Die USA sind der einzige wirklich einflussreiche Akteur in diesem Raum, nicht zuletzt dadurch, dass sie ihren Vorschlägen mit militärischen Gebärden nachhaltigen Rückhalt zu geben vermögen", sagte der Politologe der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Sie könnten damit "anders als die Europäer als politische Garanten auftreten", ergänzte der Berliner Professor, der am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität lehrte.

Das gelte, so Münkler, nicht für China. Und Russland sei ein destruktiver Akteur. Zu den Profiteuren des Angriffs der Hamas zählte Münkler den Iran und in dessen Hintergrund Russlands Präsident Wladimir Putin. Saudi-Arabien und Ägypten seien eher negativ betroffen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betreibe eine "neo-osmanische Politik" und strebe nach Einfluss auf die arabische Welt, so Münkler. "Das war anders, als die Türkei noch ein verlässliches Nato-Mitglied war und sich in der Atatürk-Tradition sah."

Foto: über dts Nachrichtenagentur