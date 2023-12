Münchner Flughafen stellt Betrieb am Dienstag zeitweilig ein

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen eines angekündigten Eisregens wird es am Münchner Flughafen am Dienstag von Betriebsbeginn bis 12.00 Uhr keine Starts und Landungen geben. Das teilte ein Sprecher des Flughafens am Montagabend mit./ses/DP/ngu