Münchener Verein Versicherungsgruppe gewinnt Assekuranz Award 2023

München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde gestern Abend in Frankfurt mit dem angesehenen Assekuranz Award 2023 in der Kategorie "Nachhaltigkeit Kranken" ausgezeichnet. Dieser begehrte Preis wurde für die herausragenden Leistungen des Unternehmens im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) verliehen. Ausgezeichnet wurde das Produkt GemeinsamGesund.Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, und Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, nahmen den Preis in einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Logenhaus entgegen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Versicherungslösungen im Krankenversicherungsbereich.Dr. Rainer Reitzler kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir sind zutiefst geehrt, den Assekuranz Award 2023 in der Kategorie 'Nachhaltigkeit Kranken' entgegenzunehmen. Bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe verfolgen wir eine klare Vision, die Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des Engagements unserer Mitarbeitenden, die unser Ziel verfolgen, unseren Kunden nachhaltige und erstklassige Versicherungslösungen anzubieten."Erst im September 2023 hat das Produkt GemeinsamGesund die diesjährigen Financial Advisors Awards in der Kategorie "betriebliche Krankenversicherung" gewonnen.