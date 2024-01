Muenchener Rueckver Ges Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Münchener Rück wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,18, was einen Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,8 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Münchener Rück als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 25,95, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,75 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Münchener Rück in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,71 Prozent erzielt. Andere Versicherungsaktien stiegen im Durchschnitt um 43,48 Prozent, was zu einer Underperformance von -21,77 Prozent für die Münchener Rück führt. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 12,61 Prozent, wobei die Münchener Rück 9,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Münchener Rück über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Schlecht" für die Münchener Rück.