Muenchener Rueckver Ges Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Münchener Rück-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 51,75, was auf dieser Basis zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Münchener Rück.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Münchener Rück derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 357,58 EUR, während der Aktienkurs bei 393,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 383,41 EUR, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück-Aktie aktuell einen Wert von 10,18 auf, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.