Muenchener Rueckver Ges Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Münchener Rück verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 360,99 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 394,7 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,34 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 387,43 EUR, was einer Distanz von +1,88 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite der Münchener Rück bei 23,59 Prozent, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Münchener Rück mit 12,06 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Münchener Rück liegt bei 3,05 Prozent, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Dadurch wird die Aktie in diesem Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Münchener Rück ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.