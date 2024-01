Muenchener Rueckver Ges Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Münchener Rück-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Zunächst wird der trendfolgende Indikator betrachtet, der anhand des gleitenden Durchschnitts den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers anzeigen soll. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 355,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 374,3 EUR liegt. Diese Abweichung von +5,25 Prozent wird als "Gut" bewertet. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 382,16 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 374,3 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird für Münchener Rück eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Die Dividendenrendite der Münchener Rück liegt bei 3,08 Prozent, was 1,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass die Aktie von Münchener Rück um 56 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.