Muenchener Rueckver Ges Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Münchener Rück hat eine Dividendenrendite von 3,08 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,77 %) niedriger ist. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet, da die Differenz 1,69 Prozentpunkte beträgt.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass die Münchener Rück weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,48 Punkten und der RSI25 bei 53,35 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Münchener Rück eine Rendite von 34,35 Prozent auf, was über 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 45,05 Prozent, was bedeutet, dass die Münchener Rück mit 10,7 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie der Münchener Rück als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,38 insgesamt 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,38. Aus dieser Sicht wird die Aktie als gut eingestuft.