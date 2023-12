Muenchener Rueckver Ges Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück liegt derzeit bei 10,38, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Münchener Rück unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Münchener Rück eine Rendite von 34,35 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche hingegen hat eine mittlere Rendite von 45,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, wobei die Münchener Rück mit 11,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Münchener Rück-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 352,02 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 382 EUR, was einem Unterschied von +8,52 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 381,57 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,11 Prozent) liegt. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Münchener Rück also für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Münchener Rück festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält die Münchener Rück für diese Stufe ein "Neutral".