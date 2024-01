Muenchener Rueckver Ges Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Münchener Rück wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Münchener Rück weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 53,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Münchener Rück-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich der Dividende von 3,08 % ist Münchener Rück im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,77 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,69 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt für die Münchener Rück-Aktie bei 354,77 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs mit 383 EUR deutlich darüber liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 382,21 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Münchener Rück als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,38 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 23,38. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".