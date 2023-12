Muenchener Rueckver Ges Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Münchener Rück-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 352,73 EUR liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 376,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,82 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 381,59 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -1,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Münchener Rück liegt bei 47,62, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Münchener Rück-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,08 Prozent, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,77) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Münchener Rück-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.