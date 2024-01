Muenchener Rueckver Ges Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Münchener Rück liegt bei 59,18, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare zu Münchener Rück, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. In Bezug auf Handelssignale wurde eine "Schlecht" Bewertung abgegeben, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung gegenüber Münchener Rück als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Münchener Rück mit 10,38 auf eine Unterbewertung hin.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche erzielte Münchener Rück in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,35 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -11,77 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Münchener Rück jedoch um 20,46 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.