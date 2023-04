Münchener Rück macht mich vermutlich nicht schnell reich: Darum habe ich die Dividendenaktie trotzdem gekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Ja, es ist wohl wahr: Die Dividendenaktie der Münchener Rück (WKN: 843002) macht mich vermutlich eher nicht schnell reich. Ich meine, wir sprechen hier von einem der weltweit größten Rückversicherer. Das Prämienvolumen, der Umsatz und selbst der Nettogewinn sind mit 3,3 Mrd. Euro vergleichsweise hoch. Auch die Marktkapitalisierung ist mit 40 Mrd. Euro nicht gerade klein.

Ich sehe trotzdem genügend Gründe, warum ich die Dividendenaktie gekauft habe. Selbst wenn der DAX-Rückversicherer nicht die heißeste Zocker-Aktie ist, die ein hohes Maß an Volatilität und ein schnelles Upside-Potenzial verspricht: Darum geht es mir unterm Strich auch nicht.

Dividendenaktie Münchener Rück: Langsam reich … oder vermögender!

Der Grund, warum ich bereits so manches Mal in die Dividendenaktie der Münchener Rück investiert habe, ist also nicht der Charme des schnellen Reichtums. Mir geht es um etwas anderes: Um einen soliden Vermögensaufbau, solide, fast planbare Renditen und ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Übrigens auch mit einer moderaten Bewertung.

Dadurch, dass die Münchener Rück so groß ist, traut sich das Management in jeden Bereich der Rückversicherung. Einige kleinere Akteure ziehen sich sukzessive aus Umweltrisiken zurück. Das ist der Markt, in dem der DAX-Konzern jetzt unter anderem mit Prämienwachstum glänzen kann, eben weil der Markt sich zunehmend verknappt. Die Gefahr der größeren Risiken kann das Management mit einem vergleichsweise großen Volumen abfedern. Das heißt, dass die Größe in diesem Fall sogar ein Vorteil sein kann.

Die Münchener Rück rechnet im Jahr 2023 ebenfalls mit zumindest moderaten Zuwächsen. Insgesamt soll das Nettoergebnis bei 4 Mrd. Euro liegen, was sogar einem Zuwachs von 21 % entsprechen soll. Bei einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 13 sehe ich eine gute Chance auf solide Renditen. Oder darauf, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis eher bei 11 eingependelt, was selbst bei konstanten Gewinnen einer Gewinnrendite von ca. 9 % entsprechen würde. Klingt nicht nach einem schnellen Reichmacher, wenn du mich fragst, dafür aber nach einer Chance, um über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg eine solide Rendite mit soliden Gewinnen einzufahren.

Übrigens: Die Dividende der Münchener Rück ist fast schon ein Garant für eine Rendite in jedem Jahr. Seit dem Jahre 1969 hat das Management nicht ein einziges Mal die Ausschüttungssumme je Aktie gekürzt. Mit derzeit ca. 3,6 % Dividendenrendite ist das ein fairer Wert. Aber, wie gesagt, die Gewinnrendite sollte mittelfristig bedeutend höher ausfallen.

Interessant bewertet, Vermögensmaximierer

Auch andere Kennzahlen wie ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,5 ist zwar nicht unbedingt preiswert. Aber auch nicht gerade teuer. Wir als Investoren können daher einen soliden Wert eines funktionierenden Geschäfts für einen fairen Preis erwerben. Ich sehe bei der Münchener Rück daher eine starke Dividendenaktie, die über viele Jahre und Jahrzehnte Vermögensaufbau und hohe einstellige bis womöglich zweistellige Gesamtrenditen ermöglichen kann. Mir reicht das, auch wenn die Aktie mich wohl kaum schnell reich machen wird.

