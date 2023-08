Münchener Rück Quartalszahlen: Umsatzrückgang, Gewinnanstieg und Aktienprognosen

Bald ist es soweit: In nur 75 Tagen wird die Münchener Rück ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Punkto Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Spannung steigt, denn Experten gehen derzeit von einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Münchener Rück einen Umsatz von 18,03 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein leichter Rückgang um 0,00 Prozent auf 16,31 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine Veränderung ab: Es wird voraussichtlich einen Anstieg um +114,50% auf 1,13 Mrd. EUR geben.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +1,80 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +30,00 Prozent auf 7,36 Mrd. EUR...