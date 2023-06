Münchener Rück: Potenzielle Kurssteigerung von +9,45% auf 361,08 EUR

Die Aktie von Münchener Rück wurde laut Analystenmeinungen nicht angemessen bewertet. Das Kursziel der Aktie liegt bei 361,08 EUR mit einer potenziellen Steigerung von +9,45% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 16.06.2023 stieg die Münchener Rück-Aktie um +0,61%

• Die durchschnittliche Bewertung des Guru-Ratings für Münchener Rück beträgt nun 3,96

• Derzeit gibt es sieben starke Kaufempfehlungen und dreizehn Kaufempfehlungen für die Aktie

Gestern verzeichnete Münchener Rück eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +0,61%. In den letzten fünf Handelstagen – also während einer vollständigen Handelswoche – betrug das Plus insgesamt +1,48%, was darauf hindeutet dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie von Münchner Rück liegt bei...