Münchener Rück: Potenzial zum Kursanstieg auf 361,08 EUR

Die Aktie von Münchener Rück wird derzeit laut Analysten unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 361,08 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren von +6,36%.

• Am 19.05.2023 verzeichnete Münchener Rück einen Anstieg um +2,72%.

• Der Guru-Rating beträgt nun 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96.

Am Vortag konnte die Aktie von Münchener Rück am Finanzmarkt um +2,72% zulegen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um insgesamt +4,37%. Diese positive Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Markt aktuell recht optimistisch gestimmt ist.

Obgleich es nicht alle Bankanalysten teilen würden: das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei hohen 361,08 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit von rund +6%. Zurzeit empfehlen sieben Experten den Kauf der Aktien als starkes Investment und...