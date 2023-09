Münchener Rück: Potenzial von +2,05% auf das Kursziel von 385,05 EUR

Die Aktie des Versicherers Münchener Rück wird laut Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 385,05 EUR und damit um +2,05% höher als der derzeitige Kurs.

• Münchener Rück: Am 21.09.2023 mit einer neutralen Entwicklung von 0,00%

• Das Kurspotenzial beträgt +2,05% zum aktuellen Preis

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Nach fünf Handelstagen zeigt sich eine unaufgeregte Stimmung am Markt – die Aktie hat in dieser Zeit ein Plus von lediglich +0,67% erreicht.

Dennoch sind sechs Bankanalysten der Meinung, dass es jetzt ein starker Kauf sei und zwölf weitere Experten empfehlen die Aktie als “Kauf”. Acht Analysten sprechen sich für “halten” aus und insgesamt bleiben somit +69,23% optimistisch gestimmt.

Zusammenfassend sagt das Guru-Rating weiterhin eine positive Tendenz voraus und...