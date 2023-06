Münchener Rück: Potenzial für weiteres Wachstum – Kursziel 361,08 EUR

Nach Meinung der Bankanalysten ist der aktuelle Aktienkurs von Münchener Rück nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 361,08 EUR angesetzt, was einem Aufwärtspotenzial von +9,22% entspricht.

• Münchener Rück erreicht am 23.06.2023 einen Zuwachs von +0,09%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 361,08 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96



Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen ein Plus in Höhe von +0,09%. Die Gesamtergebnisse der letzten fünf Handelstage (eine Woche) belaufen sich auf +0,64%. Der Markt ist momentan eher neutral eingestimmt.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen ein großes Potential für weiteres Wachstum. Einige Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf oder empfehlen den Kauf mit einer positiven Einstellung. Andere Experten setzen...