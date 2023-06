Münchener Rück: Potenzial für steigende Kurse

Die Aktie von Münchener Rück ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 361,08 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +10,35% entspricht.

• Münchener Rück legt am 12.06.2023 um +1,18% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 361,08 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,96 Punkte

Gestern konnte die Münchener Rück-Aktie an der Börse ein Plus von +1,18% verzeichnen. Insgesamt steht in den letzten fünf Handelstagen jedoch ein Verlust von -2,62%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch.

Dennoch sind sieben Analysten der Meinung, dass es sich jetzt lohnt in das Wertpapier zu investieren und geben eine Kaufempfehlung ab. Weitere dreizehn Experten raten ebenfalls zum Kauf mit einer optimistischen Einschätzung zur Entwicklung des Unternehmens. Lediglich acht Experten...