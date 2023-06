Münchener Rück: Potenzial für Kurssteigerung um +8,04% auf 361,08 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Münchener Rück am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,94% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Wachstum in Summe +1,61%. Die aktuellen Zahlen stimmen optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 361,08 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet dies Anlegern ein potenzielles Plus von +8.04%.

Aktuell empfehlen sieben Analysen einen Kauf der Aktie und weitere 13 Experten sehen die Münchener Rück als attraktiven Wert an. Nur acht Analysten empfehlen dazu „halten“. Eine optimistische Einschätzung teilen damit insgesamt 71,43% aller Experteneinschätzungen.

Das Guru-Rating ist mit einem neuen Stand von 3,96 unverändert positiv gegenüber dem vorherigen Rating „Guru-Rating ALT“ eingestuft worden.