Münchener Rück: Potenzial für Kursgewinne?

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Münchener Rück derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 361,08 EUR und somit +6,01% über dem aktuellen Kurs.

• Münchener Rück mit einem Anstieg um +0,26% am 02.06.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96

Gestern konnte Münchener Rück an der Börse einen Zuwachs von +0,26% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar eine Steigerung um insgesamt +1,88%. Der Markt scheint also aktuell relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl sich die Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 361,08 EUR vorstellen können – was Investoren ein potenzielles Plus von +6,01% eröffnet – teilen nicht alle diese Meinung aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

73% (7) der Analysten halten die Aktie...