Münchener Rück: Kursziel von 385,05 EUR und ein Potenzial von +6,72%

Die Aktie der Münchener Rück ist nach Ansicht von Bankanalysten unterbewertet. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 385,05 EUR mit einem potenziellen Kursanstieg von +6,72%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich die Aktie um +1,58% entwickelt und gestern blieb sie stabil.

• Am 8. September 2023 lag das Ergebnis bei einer Entwicklung von 0,00%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Analysten haben eine durchweg optimistische Stimmung zur Münchener Rück-Aktie. Sechs Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktien. Zwölf Experten teilen diese positive Einschätzung und bewerten es als “Kauf”. Acht weitere Analysten vergeben die Bewertung “halten”, was insgesamt zu einem positiven Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +69,23% führt.

