Münchener Rück: Kursziel von 374,85 EUR – Analysten sehen Potenzial von +7,53%.

Die Aktie der Münchener Rück hat sich gestern am Finanzmarkt um -1,22% entwickelt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,63%. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig und sie sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 374,85 EUR liegt. Dies würde Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +7,53% eröffnen.

• Am 11.08.2023 sank die Aktie um -1,22%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 374,85 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +69,23%

• Guru-Rating unverändert bei 3.92

Sechs Analysten bezeichnen die Aktie als “starken Kauf”, während zwölf weitere sie als “Kauf” bewerten und acht Experten eine neutrale Haltung mit “halten” einnehmen. Insgesamt zeigen sich damit fast drei Viertel (69%) der befragten Experten optimistisch...