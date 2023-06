Münchener Rück: Kursziel von 361,08 EUR möglich

Die Aktie der Münchener Rück ist laut Expertenmeinungen aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 361,08 EUR, was einem Potenzial von +8,76% entspricht.

• Am 21.06.2023 stieg die Aktie um +0,45%

• Die positiven Ergebnisse der letzten Handelswoche betragen insgesamt +1,25%

• Das Guru-Rating beträgt nunmehr 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96

Am gestrigen Tag legte die Münchener Rück am Finanzmarkt um +0,45% an Wert zu und konnte somit in den vergangenen fünf Handelstagen ein positives Wachstum verzeichnen (+1,25%). Dies lässt auf eine optimistische Marktlage schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 361,08 EUR. Im Durchschnitt sind sich Bankanalysten sicher: Sollten sie Recht behalten und das Ziel erreicht werden können Investoren mit einem Anlagepotenzial von +8,% rechnen....