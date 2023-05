Münchener Rück: Kursziel von 361,08 EUR

Die Aktie der Münchener Rück ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet.

Das wahre Kursziel beträgt +10,32% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Münchener Rück: -2,53% am 10.05.2023

• Das mittelfristige Kursziel von Münchener Rück beträgt 361,08 EUR

• Guru-Rating für die Münchener Rück bleibt bei 3,96

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie der Münchener Rück einen Verlust von -2,53% an den Finanzmärkten.

Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -2,53%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten mit einem solchen Trend gerechnet haben könnten, sind sie dennoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +10,32%, wenn das aktuelle Kursziel von 361.08 EUR erreicht wird.

Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu und...