Münchener Rück: Kursziel bei 385,05 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Münchener Rück derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 385,05 EUR und bietet somit eine Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzial von +4,26%.

• Am 11.09.2023 stieg der Wert um +1,74%

• Guru-Rating unverändert bei 3,92

In den letzten fünf Handelstagen erzielte Münchener Rück ein Wachstum in Höhe von +3,42%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ optimistisch gestimmt ist.

Die Stimmung unter Bankanalysten ist ebenfalls positiv: sechs Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere zwölf sehen sie als “Kauf” an – insgesamt also eine Mehrheit mit einer optimistischen Haltung (+69,23%). Acht weitere Experten schlagen „halten“ vor.

