Münchener Rück? Carbon Capture and Storage? Gastbeitrag: „Eine innovative Kombination: CO2-Absaugung plus Dividenden.“

Eine innovative Kombination: CO2-Absaugung plus Dividenden. Gastbeitrag von Alexander von Parseval über seine seit Jahren erfolgreiche Strategie:

Liebe Börsianerinnen und Börsianer,

das Beispiel kennen Sie vielleicht schon. Ich habe Ende 2008 die Aktie der Münchener Rück zu leicht über 100 Euro erworben. Damals bin ich gestartet mit einer Dividendenrendite von rund 5 %. Wenn die Bayern nun im Frühjahr ihre gut gefüllte Schatulle für die Dividendenauszahlung öffnen, werde ich – gerechnet auf meinen Einstandskurs – eine Dividendenrendite von rund 11 % einstreichen.

Nur zur Verdeutlichung: Selbst wenn die Aktie der Münchener Rück 2023 keinen Meter Kursperformance macht, habe ich 11 % verdient. Damit liege ich klar vor dem DAX, der im langjährigen Vergleich ungefähr 7 % pro Jahr schafft. Ich liege auch vor dem S&P 500, der durchschnittlich etwa 10 % pro Jahr schafft. Und diese Performance ist lediglich wahrscheinlich, die Dividendenrendite der Münchener Rück hingegen ist mir quasi garantiert.

Jetzt werden sicherlich die Senioren unter Ihnen denken: Herr von Parseval, das ist ja Klasse, dass Sie einen solchen Dauerbrenner in Ihrem Depot haben. Freilich ist meine Zeit als Depotbetreuer möglicherweise begrenzt. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, um auf die prozentual zweistellige Dividendenrendite zu warten. Ich muss früher an den Speck ran.

Nur ganz nebenbei: Ich will hier nicht den freudlosen Mahner geben. Aber in der Tat ist es genau diese „Denke“, die den einen oder anderen Senior mitunter auf recht waghalsige Wege bringt. Da kauft man dann für die vermeintlich schnelle Rendite Startups und heiße Technologie ein. So hat der wilde Senior am Ende keine Dividenden, aber stattdessen mitunter satte Kursverluste. Stichwort Baisse 2022!

Aber klar! In diesem Punkt haben Sie nicht Unrecht. Dividendenstrategien verlangen Geduld und eben Zeit. Freilich erinnere ich daran, dass auch Dividendenaktien im Kurs steigen. So ist etwa die Aktie der Münchener Rück auf Sicht von 12 Monaten um knapp 20 % gestiegen. Addieren Sie dazu noch die letztjährige Dividende, laufen Sie hier auf eine Gesamtrendite von rund 24 % raus.

Daneben bieten Ihnen klassische Dividendenaktien auch eine eher gleichmäßige Wertentwicklung. Erratische Sprünge nach oben, aber eben auch nach unten sind eher unwahrscheinlich. So setzen Profis nicht nur wegen der Bardividenden auf solche Aktien, sondern auch, weil sie wissen, die entsprechenden Unternehmen sind stabil und belastbar und funktionieren auch in eher schwachen Marktphasen.

Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich will heute keine Strategie-Diskussion mit Ihnen führen: Was ist besser Dividende und Substanz oder Wachstum und Zukunft. Das ist die falsche Frage.

Der richtige Ansatz für Sie, egal ob Sie 25 oder 85 sind, ist: Machen Sie beides und spielen Sie auf der vollen Klaviatur des Aktienmarktes! Holen Sie sich Sicherheit und Dividenden und gleichzeitig Wachstum und Technologie! So schaffen Sie für Ihr Depot gleichermaßen Stabilität wie auch Rendite.

Genau für diese Strategie stehen die Premium Chancen wie kaum ein anderer Dienst des deutschsprachigen Raumes. Mein Top-Dividendenwert aus Norwegen bringt Ihnen aktuell fast 10 % pro Jahr harmonisch verteilt auf 4 Quartalsdividenden. Im offensiven NextGeneration setze ich unter anderem auf Themen wie Lithium, neue Wafer-Technologien (Microchips) oder momentan auch gerne auf ausgebombte Perlen der zweiten deutschen Reihe (MDAX).

In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen übrigens jetzt schon einmal Spektakuläres ankündigen. In den nächsten Wochen steige ich sehr wahrscheinlich gemeinsam mit meinen Lesern in den heißen Markt für CO 2 -Absaugung und Speicherung (Carbon Capture and Storage) ein. Zum Hintergrund: Jüngst hat ein Schweizer Startup erstmals wissenschaftlich nachweisbar und zertifiziert mit einem Art riesigen Sauger CO 2 aus der Umgebungsluft entnommen.

Gleichzeitig installiert derzeit ein kleines norwegisches Unternehmen die ersten CO 2 -Filter in Schornsteinen, die das schädliche Gas gleich an der Quelle neutralisieren. Noch wird in diesem neuen Markt noch kein einziger Franken oder Euro verdient. Trotzdem: Hier läuft in diesen Tagen im Hintergrund eine Welle an, die die Börsenwelt im positiven Sinne erschüttern kann.

Ist das für Sie eine interessante Mischung? Münchener Rück und Carbon Capture and Storage in einem Börsenbrief? Wenn Sie diese Fragen bejahen, möchte ich Sie nächstens an meiner Seite sehen. Mehr Infos zu den Premium Chancen finden Sie hier.

Ich freue mich auf Sie! Lassen Sie uns jetzt gemeinsam in der neuen Börsenhausse einige Kursraketen starten.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander von Parseval

P.S. Zum Abschluss nochmals ein eher konservatives Thema: Kennen Sie schon die Buchwert-Giganten des internationalen Kurszettels? Wenn nicht, dann holen Sie sich jetzt hier die Premium Chancen, anschließend schreiben Sie mir eine Mail oder rufen mich in meiner Sprechstunde an, damit ich Ihnen diese lukrative Aktiengattung erklären kann. Natürlich mit Hinweis auf die aktuellen Buchwert-Aktien zum sofortigen Kauf!

Alexander von Parseval

Neu aufgenommen in die Riege unserer Gastautoren haben wir den Augsburger Börsenexperten Alexander von Parseval. In den mittlerweile fast 20 Jahren, in denen er als Vermögensberater tätig ist, betreut er mit seinem Team einen exklusiven Kreis ausgewählter Privatkunden – und das mit nachhaltigem Erfolg. Auch in mehreren Börsendiensten gibt Alexander von Parseval seine langjährige Erfahrung und sein geballtes Finanzwissen an interessierte Leser weiter. Seine professionelle Depot-Strategie, die er in diesen Diensten verfolgt, weist eine deutlich positive Gesamtrendite auf. Von seiner extrem lukrativen Art des Investierens wird Alexander von Parseval auch künftig hier in seinen Gastbeiträgen berichten. Und wenn Sie tagtäglich von ihm mit neuen Börsentrends und Analysen versorgt werden wollen, lohnt es sich, seinen kostenfreien Newsletter ‚Börse am Mittag‘ anzufordern.

