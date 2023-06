Münchener Rück: Analysten sprechen von Unterbewertung - Kursziel bei 361,08 EUR

Die Aktie von Münchener Rück hat in den letzten Tagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Handelstag lediglich um +0,09% zugelegt. Insgesamt beträgt die Impulsfolge der vergangenen Woche +0,64%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend unentschieden.

Jedoch sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie sei gegenwärtig unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 361,08 EUR angesetzt. Damit eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +9,22%. Von insgesamt 28 Analysteneinschätzungen setzen 7 Experten auf “stark kaufen”, während weitere 13 Ratings mit “kaufen” versehen werden. Ein neutraler Standpunkt wird von weiteren acht Experten vertreten (“halten”). Der Anteil der optimistischen Bewertungen liegt somit bei beachtlichen +71,43%.

Zusätzlich spricht das Guru-Rating mit einem Wert von nunmehr...