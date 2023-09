Münchener Rück: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - Kursziel bei 385,05 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt hat Münchener Rück eine positive Kursentwicklung von +0,64% beschert. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen insgesamt ein Plus von +1,26%. In Anbetracht dieser Entwicklung und der Stimmung im Markt scheint das Unternehmen optimistischen Zeiten entgegenzusehen.

Zahlreiche Bankanalysten teilen diese Einschätzung und sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 385,05 EUR und würde damit den Investoren ein mögliches Potenzial von +6,81% eröffnen. Jedoch gibt es auch einige Analysten, die diesen Optimismus nicht teilen.

Insgesamt sind sechs Analysten davon überzeugt, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Zwölf weitere sehen sie als “Kauf” an und acht Experten halten sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Somit bleibt...