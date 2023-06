Münchener Rück: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 361,08 EUR

Die Aktie der Münchener Rück ist laut Expertenmeinung nicht adäquat bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei +9,22% über dem aktuellen Preis.

• Am 23.06.2023 hat die Münchener Rück einen Zuwachs von +0,09% verzeichnet

• Das Kurspotenzial beträgt +9,22%, das Kursziel liegt bei 361,08 EUR

• Das Guru-Rating für die Münchener Rück beträgt jetzt 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96

Am gestrigen Handelstag konnte die Münchener Rück am Finanzmarkt eine Aufwärtsentwicklung von +0,09% verzeichnen und damit ein positives Ergebnis in Höhe von insgesamt +0,64% innerhalb einer vollständigen Handelswoche erreichen. Der Markt zeigt sich derzeit als neutral.

Ob eine solche Entwicklung seitens der Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Münchner Rück auf 361.08 Euro...