Münchener Rück: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 374,85 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Münchener Rück am Finanzmarkt einen Verlust von -1,78%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -3,41%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung schließen lässt. Dennoch teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung.

Das mittelfristige Kursziel für Münchener Rück beträgt laut Durchschnittsbewertung derzeit 374,85 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Kursanstieg von +11,30%. Der Anteil optimistischer Analysten liegt derzeit bei +69,23%.

Konkret empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere als Kauf. Acht Experten bewerten sie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92.