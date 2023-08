Münchener Rück: Analysten sehen Kursziel bei 374,85 EUR

Die Aktie von Münchener Rück konnte gestern am Finanzmarkt ein kleines Plus von +0,17% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +0,93%. Die Experten sind sich einig: Das wahre Potenzial des Titels wird momentan noch nicht richtig erkannt.

• Am 29.08.2023 legte die Aktie um +0,17% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 374,85 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,92

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel des Versicherungsunternehmens beträgt laut Bankanalysten aktuell 374,85 EUR – dies würde einem weiteren Kursanstieg von +5,12% entsprechen. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung und einige teilen diese optimistische Einschätzung nicht.

Konkret empfehlen derzeit sechs Analysten die Münchner Rück als starken Kauf und zwölf weitere setzen das Rating auf „Kauf“. Acht...