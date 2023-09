Münchener Rück: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,22% auf 385,05 EUR

Am gestrigen Tag hat Münchener Rück mit einem Anstieg von +0,17% am Finanzmarkt eine neutrale Entwicklung hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Verlust von -0,56%. Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 385,05 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +8,22% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Münchener Rück: Am 05.09.2023 mit +0,17%

• Das Kursziel von Münchener Rück liegt bei 385,05 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,92

• Optimistische Analysten empfehlen “Kauf” oder “Starker Kauf”

Derzeit empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf und zwölf weitere bewerten die Aktie als kaufenswert aber ohne Euphorie (“Kauf”). Acht Experten sind weitgehend neutral positioniert und halten (Bewertung:...