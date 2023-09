Münchener Rück: Analysten schätzen Aktie falsch ein - Kursziel von 385,05 EUR erwartet

Die gestrige Kursentwicklung der Münchener Rück am Finanzmarkt liegt bei +0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg diese um insgesamt +1,15% an. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und glauben, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel für die Münchener Rück beträgt nämlich laut diesen Experten 385,05 EUR. Dies würde ein Investitionspotenzial von +6,93% eröffnen.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beläuft sich auf +69,23%. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,92.