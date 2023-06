Münchener Rück: Analysten halten Aktie für unterbewertet - Kursziel bei 361,08 EUR

Die Münchener Rück-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern stieg der Kurs um +0,85%, was die Optimismus am Markt widerspiegelt. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 361,08 EUR angesetzt und bietet Investoren ein Potenzial von +5,39%. Diese Einschätzung teilen nicht alle Experten aufgrund des aktuellen positiven Trends jedoch.

• Münchener Rück legt in einer Woche um +2,48% zu.

• 71,43% der Analysten sind optimistisch eingestellt.

• Guru-Rating liegt nun bei 3,96 nach dem vorherigen Rating von 3,96.

Dennoch empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere dreizehn bewerten sie als “Kauf”. Lediglich acht Experten stehen neutral zur Seite und geben ein “halten”. Das Vertrauen in die Aktie ist damit insgesamt sehr hoch und wird durch das...