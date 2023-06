"Münchener Rück Aktien: Erhebliches Wachstumspotenzial bis zu 361,08 EUR"

Die Münchener-Rück-Aktie wird derzeit von Anlaysten als unterbewertet eingestuft. Das Kursziel beträgt 361,08 EUR und bietet damit ein Investitionspotenzial von +6,83%. Die Stimmung am Markt ist im Allgemeinen positiv.

• Am 29.06.2023 sank der Aktienkurs um -0,03%

• Das Kurspotenzial liegt bei +6,83%

• Guru-Rating wurde auf 3,96 aktualisiert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Münchener Rück einen Kursrückgang von -0,03%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs jedoch um insgesamt +2,24%, was optimistisch stimmt.

Das mittelfristige Ziel des Bankanalysten für die Münchener-Rück-Aktie beläuft sich auf 361,08 EUR. Sieben Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und dreizehn Experten sind optimistisch gestimmt und nennen sie “Kauf”. Acht haben eine neutrale Bewertung (“halten”) abgegeben.

Dementsprechend...