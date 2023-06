Münchener Rück: Aktie wird von Analysten unterbewertet

Nach Ansicht von Experten ist die Münchener Rück-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das eigentliche Kursziel liegt um 9,35% über dem aktuellen Preisniveau.

• Am 19.06.2023 stieg der Wert um 0,09%

• Das Kursziel beträgt 361,08 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 3,96 nach zuvor gleicher Bewertung

Am gestrigen Handelstag legte Münchener Rück an der Börse um 0,09% zu und summierte sich somit auf eine positive Wochenperformance von insgesamt +1,54%. Der Markt scheint also relativ optimistisch für das Unternehmen zu sein.

Allerdings geht aus Analysen hervor, dass die Bankexperten ein mittelfristiges Kursziel bei der Aktie von Münchener Rück bei einem Wert von 361,08 EUR sehen. Dies würde bedeuten, dass Investoren momentan eine Chance auf einen Anstieg des Preises um mehr als neun Prozent haben – sofern sie den Experteneinschätzungen...