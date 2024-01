Münchener Rück Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Münchener Rück wird derzeit in einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 357,58 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 393,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 383,41 EUR, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" hat die Münchener Rück im letzten Jahr eine Rendite von 21,71 Prozent erzielt, was 9,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Versicherung" beträgt 43,48 Prozent, wobei die Münchener Rück aktuell 21,77 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Münchener Rück mit 3,05 Prozent 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück liegt bei 10,18 und damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.