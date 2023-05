Münchener Rück-Aktie unterbewertet: Möglicherweise ein Kurspotential von +8,04%

Die Aktienanalyse der Münchener Rück zeigt, dass die Aktie laut Analysten momentan nicht richtig bewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei 361,08 EUR – was einem möglichen Anstiegspotential von +8,04% entspricht.

• Am 29.05.2023 stieg die Münchener Rück um +0,06%

• Das Kursziel für Münchener Rück beträgt nun 361,08 EUR

• Guru-Rating von Münchener Rück beträgt nun 3,96 nach 3,96

Gestern verzeichnete die Münchner Rückversicherung einen positiven Trend am Finanzmarkt mit einer Steigerung von +0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich jedoch insgesamt ein negativer Trend in Höhe von -0,77% ergeben. Derzeit scheint der Markt relativ neutral zu sein.

Überrascht durch diese Entwicklung sind wohl auch viele Bankanalysten. Denn aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 361,08 EUR geschätzt – sollte dies...