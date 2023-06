Münchener Rück: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 361,08 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Münchener Rück momentan nicht richtig bewertet ist. Das wahre Kursziel liegt um +9,32% höher als der aktuelle Preis.

• Münchener Rück wächst am 23.06.2023 um 0,00%

• Das Kursziel beträgt 361,08 EUR

• Guru-Rating erreicht ein Niveau von 3,96

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigte für Münchener Rück keine Veränderungen (+0,00%). In den letzten fünf Handelstagen betrug die Zunahme insgesamt +0,55%. Im Moment scheint also eine relative neutrale Stimmung zu herrschen.

Das mittelfristige Kursziel für Münchener Rück beläuft sich auf 361,08 EUR. Die Bankanalysten stimmen größtenteils darin überein und verleihen damit der Aktionärsmehrheit ein Gewinnpotential von +9.32%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend in jüngerer Zeit.

7...