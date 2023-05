Münchener Rück: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 361,08 EUR

Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Die Münchener Rück-Aktie ist aktuell unterbewertet. In Zukunft könnte sie Investoren ein Kurspotenzial von +8,69% eröffnen.

• Am 26.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Verlust von -0,03%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 361,08 EUR

• Derzeit haben 71,43% der Analysten eine optimistische Einschätzung

Zwar hat die Münchener Rück am gestrigen Tag einen Verlust von -0,03% am Finanzmarkt hinnehmen müssen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen aufgrund eines neutralen Trends insgesamt um -0,45% an Wert verloren. Doch das langfristige Potenzial bleibt laut Analysten vielversprechend.

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass sich die Aktie bis zum Erreichen des mittelfristigen Kursziels auf 361,08 EUR steigern wird. Dies würde für Investoren ein Gewinnpotenzial von...