Münchener Rück Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Münchener Rück hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,05 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent. In der "Versicherung"-Branche liegt die Differenz bei -1. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Münchener Rück-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Münchener Rück-Aktie ein Durchschnitt von 371,65 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 438,5 EUR, was einem Unterschied von +17,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird.

In den sozialen Medien wurde die Münchener Rück in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Die Auswertung ergab 9 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Münchener Rück-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 20,72, was zu einer Überverkaufung führt und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.