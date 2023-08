Münchener Rück: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 374,85 EUR

Am gestrigen Handelstag erreichte die Münchener-Rück-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von minus 0,15%. Damit summierte sich der negative Trend der vergangenen fünf Tage auf ein Minus von 3,18%. Der Markt scheint momentan also relativ pessimistisch zu sein. Doch wie sieht es aus Sicht der Analysten in den Bankhäusern aus?

Das mittelfristige Kursziel für Münchener Rück liegt im Schnitt bei 374,85 EUR. Somit eröffnet sich aktuell ein Potential von plus 10,84% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Insgesamt bewerten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere als Kauf. Acht Experten haben eine neutrale Positionierung eingenommen mit einer Bewertung “Halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,92.

Zusammenfassend...