Münchener Rück: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 361,08 EUR

Die Münchener Rück-Aktie zeigt sich am Finanzmarkt momentan schwach und verzeichnet gestern eine Kursentwicklung von -0,90%. In den letzten fünf Handelstagen hat sie insgesamt um -1,32% nachgegeben. Es scheint also aktuell eine pessimistische Stimmung zu herrschen.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel der Aktie bei 361,08 EUR liegt. Sollten sie rechtbehalten,würde dies ein Potential von +9,65% eröffnen. Von insgesamt 28 Experteneinschätzungen empfehlen 71% die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für positiv.

Zuvor lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”. Jetzt beträgt es durchschnittlich 3,96 Punkte nach einer Höherstufung durch Analysten.