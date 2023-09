Münchener Rück-Aktie knapp vor dem Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Mit einem Kursgewinn von über +40% in den letzten zwölf Monaten gehörte die Münchener Rück-Aktie (WKN: 843002) zu den Top-Performern im deutschen Leitindex DAX. In den letzten Wochen stellte der Titel der weltgrößten Rückversicherung ein 10-Jahres-Hoch nach dem anderen auf. Was macht die Münchener Rück-Aktie so stark?