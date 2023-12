Münchener Rück Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Münchener Rück-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,08 Prozent, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,77 Prozent) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,35 Prozent erzielt, was 20,73 Prozent über dem Durchschnitt (13,62 Prozent) des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche (46,07 Prozent) liegt die Münchener Rück-Aktie aktuell 11,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien besonders positiv gegenüber der Münchener Rück-Aktie bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung von "Gut". Allerdings wurden auch 1 Schlecht-Signal identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Münchener Rück liegt bei 47,62, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 58, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Münchener Rück kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Münchener Rück jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen?

