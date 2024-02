Münchener Rück Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die technische Analyse der Münchener Rück-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 364,93 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 412,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,12 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 390,87 EUR, was einer Abweichung von +5,61 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, was auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor "Finanzen" liegt die Münchener Rück-Aktie mit einer Rendite von 28,2 Prozent um mehr als 23 Prozent darüber. Die Branche "Versicherung" weist eine durchschnittliche Rendite von 11,21 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei die Münchener Rück mit 17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück-Aktie bei 10,91 liegt, was 53 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche, die mit 23,44 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Münchener Rück aktuell 3. Dies entspricht einer negativen Differenz von -1,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Münchener Rück von den Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.